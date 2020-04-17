美股無懼申請失業人數攀高，四大指數全數收紅，台股則在護國神山台積電(2330)法說報喜下，穩定軍心，開盤大漲179.07點，報在10554.55點，不僅一口氣收復10400、10500兩道關卡，其後在指數持續墊高下，大漲逾300點之多，更一度站上10700，惟10點過後，加權指數一度自高檔回落約90點，現階段台股月線翻揚趨勢不變、指數穩健站於5日均線之上，但考量上方套牢賣壓不易迅速化解，故短期區間震盪難免，全球疫情控制狀況仍為最關鍵因素。

權值股今全場聚焦台積電(2330)，第一季歸屬母公司稅後淨利1169.87億元、創下歷史新高，每股淨利4.51元也優於預期，預估新冠肺炎疫情有機會在6月趨緩，且看好5G跟HPC對先進製程需求強勁，維持全年資本支出150億美元到160億美元，今股價一度大漲5.5%，衝上300元大關，股價最高達304元，股王大立光(3008)開高震盪，漲幅約2%，站上3800元關卡，鴻海(2317)亦上漲2%，成功收復5日均線，除蘋概三大指標股外，其餘權值股今也普遍表態，聯發科(2454)開高震盪，上漲約2.5%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)聯袂上漲近1.5%。

受惠台積電法說報喜，設備廠鬆口氣，隨著台積電持續擴大先進製程布局，設備廠表現有望穩健，今家登(3680)、弘塑(3131)攻上漲停、旺矽(6223)、迅得(6438)等也同步大漲，另外，與台積電息息相關的IC設計廠創意(3443)也大漲4%。

分析師表示，台積電法說為短線市場擔憂情緒注下強心針，也帶動整體景氣展望優於市場預期，股市底部確立，雖然上檔賣壓干擾難免，但因全球政府積極抗疫有成，且全球央行無限量寬鬆，化解流動性危機，金融市場最壞情形已過，建議可待指數後續整理或10日線墊高時再伺機擇具基面之個股短多因應，可以留意漲價概念股、PCB、居家防疫以及5G等相關族群，另外，蘋果新iPhone SE啟動預購，後續全球銷售狀況也將攸關蘋概股動能表現。

(時報資訊)