民眾黨團今日召開記者會，呼籲藍綠兩黨在「紓困」之餘，不要忘記下修「18歲公民權」的承諾，儘速成立「修憲委員會」。

上一屆立法院不分黨團都對下修「18歲公民權」提出版本，但是連法定程序應召開之修憲委員會都沒有召開。民眾黨對此案優先推動的法案是「一憲二法」修訂，內容主要將憲法130條中的年齡限制除去，並分別修正《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》中，調降選舉的年齡至18歲。如此一來，若未來有需要再次調整選舉權的年齡，就不用再進行勞心勞民的修憲過程。

民眾黨團副總召張其祿呼籲，修憲委員會刻不容緩，藍綠兩黨跟上來，這會期先組好修憲委員會，後續將下修公民權提案實踐。

民眾黨團幹事長高虹安說，修憲委員會遲遲沒成立，其實我們都有發函請由立法院長游錫堃協商，但很遺憾都沒處理。我們可以理解行政院重心放在紓困上面，但立法院對此案已經有高度共識，既然如此，要做的事情應該要儘速完成。

(中時 )