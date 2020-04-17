新冠肺炎疫情擴散，大陸寶鋼連續兩個月調降內銷盤價，中鋼(2002)擬於下周一開出6月內銷盤價，市場預期有降價之壓力；同時，因應第二季市況不旺，中鋼擬擴大減產為10%。

中鋼今股價隨著台股上漲而開高，不過，鋼廠上半年營運大都仍辛苦，股價表現仍遠落後於台股。

隨著大陸開工帶動近期亞洲熱軋價格出現止跌反彈的一線曙光，但歐美封城使得外銷受阻，加上大陸大鋼廠寶鋼持續調降5月盤價，熱軋每公噸降人民幣100元，使得中鋼本次將開出的6月內銷盤價預估仍開低。

受到疫情擴散，導致歐美、東南亞等地區接連鎖國封城，衝擊中鋼外銷接單，中鋼原本規畫第二季將減產5%，決定第二季減產擴大至10%；中鋼原規畫第二季目標接單量為290萬公噸，將再下修。

新冠肺炎疫情延燒，外銷接單趨緩，中鋼除了規畫四座高爐廠於笫二季起輪流減產擴增至10%，也已決議旗下二號高爐廠，將原訂於今年10月停爐大修計畫，提前到8月底或9月起歲修150天，預計明年2月提前量產，將有助於提升鋼鐵市場供需的穩定度。若疫情在短期內得到控制，市場需求仍有機會逐步增溫。

受到新冠肺炎疫情延燒，影響車市等需求，亞洲鋼價第二季由漲轉跌；中鋼也跟進降價，雖4月曾小漲，但5月內銷盤價再度開低，大宗底材熱軋鋼板每公噸降300元，將4月剛調升的300元盡數回吐。

中鋼原先看好今年第二季隨傳統旺季來臨，全球鋼市需求強勁，但受新冠肺炎疫情影響，不少國家陸續封城，導致全球經濟活動停滯，也影響鋼品需求。第二季旺季的預期落空。今早台股大漲，中鋼、中鴻(2014)、燁輝(2023)、盛餘(2029)等股也反彈。

(時報資訊)