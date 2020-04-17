大陸第一季度GDP同比下降6.8％。國家統計局新聞發言人毛盛勇今日表示，3月份經濟指標比1月、2月份明顯改善，這種改善勢頭能夠延續下去，隨著復工復產加快統籌推進，二季度經濟表現會更好，會明顯好於一季度。隨著全球疫情逐漸控制，預計下半年經濟也會明顯比上半年更好。

(中時 )