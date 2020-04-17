陸統計局：大陸第二季經濟會明顯好於第一季 11:272020/04/17 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中新社資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸第一季度GDP同比下降6.8％。國家統計局新聞發言人毛盛勇今日表示，3月份經濟指標比1月、2月份明顯改善，這種改善勢頭能夠延續下去，隨著復工復產加快統籌推進，二季度經濟表現會更好，會明顯好於一季度。隨著全球疫情逐漸控制，預計下半年經濟也會明顯比上半年更好。 (中時 ) #經濟 #季度 #統計局 #大陸 #2月 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買 兩大指數4／20季度調整 04:102020/04/13 證券．權證 3男亂PO假訊息 檢緩起訴要求親自上網澄清 10:522020/04/13 社會 財新調查 陸第一季GDP預估降至-6.6％ 13:552020/04/13 兩岸 IMF：全球經濟今年衰退3％ 台灣經濟下修成-4％ 21:062020/04/14 國際 IMF估大陸2020年經濟增長1.2％ 21:092020/04/14 財經 IMF預測經濟嚴重衰退 陸指主要經濟體應切實擔責 22:212020/04/15 兩岸 國發會有信心 我今年經濟一定正成長 04:102020/04/16 財經焦點 陸是否下調年度經濟目標 統計局稱還未知 11:032020/04/17 財經 陸3月經濟數據改善 統計局：Q2表現會更好 11:022020/04/17 財經 陸3月失業率下降 統計局：就業壓力仍大 11:212020/04/17 財經 兩岸熱門新聞 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1454例 累計3869例 - 兩岸 王在希示警 期許蔡520演講堅守維持現狀、不挑釁承諾！綠煽動仇陸 恐致災難性後果 - 焦點新聞 - 旺報 快評》陸委會開鍘東方衛視台灣記者 嚇阻台人才赴陸 - 兩岸 - 旺報 約砲需謹慎！哈爾濱確診「啪啪女」有難言之隱 400人被匡列 - 兩岸 疫後國際不利台灣／美國利益優先 國際弱肉強食 台灣處境更艱辛！川普揮刀世衛 對台弊大於利 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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