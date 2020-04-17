華航近日執飛台灣援助外國物資，公司英文名遭質疑是否應更改，此事也登上CNN討論，其中有位航空分析師認為，若民意偏向改名，就不會太難，且可考慮只改品牌名，不動法定公司名稱，也許可避掉航權等問題。

台灣推出「口罩外交」援助世界各國，由華航來執飛，但近日卻因公司英文名是「China Airlines」恐被誤認成大陸所捐，引發各界質疑華航是否要改名，但更改名字並非易事，可能會影響國際航權、阻礙華航拓展國際版圖等事宜。

根據《CNN》報導，華航官方疑似也不反對正名的想法，他們在發給CNN的聲明稿中提到「會以開放態度開啟內部討論與研究」。對此，航空分析師索比（Brendan Sobie）則認為，若民意傾向於改名，那實施就不會太難，而且可只更改品牌名，不改母公司、法定公司的名稱。專家也補充，這也許能避免一些麻煩的問題，像是，租賃協議、機場航班位等，但從營銷的角度來看，這仍然有一定難度。

(中時電子報)