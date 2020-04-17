《湖北日報》報導，為活躍消費市場，支持全市商貿和文體旅遊行業復工復產復市，結合武漢市疫情防控要求，4月19日起至7月31日，武漢市人民政府將陸續向全體在漢人員投放人民幣5億元的「武漢消費券」。「武漢消費券」主要採取搶券和定向模式進行投放。

消費券種類

「武漢消費券」包含4大類：餐飲消費券、商場消費券、超市（便利店）消費券和文體旅遊消費券。面向低保、特困和建檔立卡貧困人口設置約1800萬元的專用消費券，實行定向發放。

其間，阿里巴巴、美團點評和騰訊3家企業共匹配總價值約18億元的平台、機構和商戶消費券參與活動（活動規則由各平台制定和公佈）。

投放對象

全體在漢人員（包括市外來漢人員）均可參與「武漢消費券」搶券活動。領取了專用消費券的群眾，仍可參與「武漢消費券」和平台、機構、商戶消費券的搶券活動。

投放平台

「武漢消費券」由阿里巴巴、美團點評和騰訊3家企業在自有線上平台上按周投放，每周同時投放一次。投放平台具體如下：阿里巴巴：支付寶App；美團點評：美團App、大眾點評App；騰訊：微信App（微信小程序「武漢消費券」）。

投放時間

「武漢消費券」總體投放分兩期執行：第一期（4月19日—5月31日）首次搶券活動，將在4月19日中午12：00進行，4月20日正式使用，有效期至4月29日（共10天）。從第2周開始，「武漢消費券」搶券活動固定在每週四中午12：00，即時生效，有效期7天。第二期（6月1日—7月31日）具體投放時間另行公佈。

每人在同一企業所屬平台上搶到的「武漢消費券」，每月累計核銷總額不超過100元，整個活動（兩期內）累計核銷總額不超過200元，3個平台累計核銷總額不超過600元。

核銷要求

第一期實際消費金額必須滿足消費券面值3倍及以上才能核銷（如50元商場消費券，必須在商場實際消費150元及以上才能核銷）。第二期根據第一期核銷情況進行動態調整。

「武漢消費券」可與平台、機構和商戶消費券疊加使用，每筆消費僅限使用一張「武漢消費券」。「武漢消費券」核銷時不找零、不變現，禁止倒買倒賣。

商戶參與要求

符合四大類別範圍、註冊登記在武漢市、已開業的線下實體店（企業和個體工商戶）均可參加活動。參加商戶須簽署格式承諾書，並加蓋公章，在門店張貼。

對因疫情防控需要列入負面清單或限制開業的商戶，不得以參加活動為由強行開業。

活動期間，有違法違規行為的商戶，將被列入不誠信單位名單，取消參與資格。

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(中時 )