大陸國家統計局17日發布經濟數據，其中Q1的GDP增速年減6.8％，細分數據如工業增加值、社會消費品零售、固定資產投資等跌幅均較1-2月有所改良。統計局也稱，3月份經濟改善的勢頭應該能夠延續下去，Q2經濟表現會更好。

新浪財經報導，統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇指出，大陸還會根據形勢的變化，推出更大力度的對沖政策，預計下階段經濟會延續3月份回升、改善、向好的勢頭。

毛盛勇表示，3月份經濟改善的勢頭應該能夠延續下去，Q2經濟表現會更好，Q2會好於Q1是一個基本趨勢。如果疫情沒有出現較大影響，下半年的社會經濟也會比上半年更好。

幾項指標數據方面，3月份規模以上工業增加值年減1.1%，降幅較 1至2月收窄12.4個百分點，統計局稱3月工業產出規模接近去年同期水平。3月份社會消費品零售總額年減15.8％，1-2月為年減20.5％。Q1不含農戶固定資產投資年減16.1％，1-2月為年減24.5％。Q1大陸全國房地產開發投資年減7.7%，降幅比1-2月收窄8.6個百分點。

(工商 )