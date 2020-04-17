國民黨立委洪孟楷。（趙婉淳攝）

國軍身為「口罩國家隊」主力但嚴重缺乏口罩，傳出國防部強制官兵自行網購口罩，否則將處分直屬長官。藍委鄭麗文直言，國防部應大改形式主義的作風，千萬不可拿官兵生命開玩笑；藍委洪孟楷說，對照蔡政府贈送口罩給他國，連國軍一人一片口罩都如此奢求，令人遺憾。

國防部每天配發4萬7500片，供衛哨、新兵、室內機敏單位、醫護人員每天一片，傳出國防部要求官兵自行網購口罩，並列入檢查，國防部則澄清僅是勸導。

國民黨立委鄭麗文說，基層官兵集中生活，要出營買口罩很麻煩，從此事可看到軍中準備口罩似乎僅供檢查使用，而非真正在防疫。美國五角大廈、航空母艦到軍營爆發感染，對國家安全造成嚴重威脅，24小時生活在一起的國軍是否變成防疫破孔，令人憂心。

鄭麗文認為，國防部應該大改過去形式主義，也就是要改變做給外界看的作風，不要拿肩負保衛台灣重責大任的官兵生命開玩笑，不能在敷衍了事了。

國民黨立委洪孟楷表示，從二月開始，國軍就投入了口罩國家隊的生產，為默默無名的英雄，現在從每週1萬7000片增加到4萬7500片，對照17萬名以上的國軍人數不符合比例原則。現在又傳出國防部次長要視察，要士兵學習用衛福部製作的網購口罩App購買口罩，「真的有事國軍幹，沒事幹國軍嗎？」

洪孟楷痛批，為何三軍統帥一方面可以拿著千萬口罩，去支援、幫助、贈送給其他國家，但連最基本國軍弟兄一個人要有一片口罩都是如此奢求，非常遺憾，希望三軍統帥能照顧一下所有國軍弟兄，不要讓國軍沒有口罩可用。

(中時 )