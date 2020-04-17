台灣兩度零確診，民間企業紛紛慶祝促銷，流行病學專家卻不如此樂觀。中研院生醫所兼任研究員何美鄉說，病毒就是會一直感染人，感染到足夠的人，產生群體免疫才會停止。中山醫大兒童急診科主任謝宗學則指出，零確診只是第一步，要守住台灣，必須找到或發明有效工具，這場戰役才會終結。

謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」表示，零確診只是第一步，讓我們站在比別國穩定的台階上準備邁向下一步：找尋能「精準檢驗」和「確實治療」的工具。我們只能開心一下下，因為更大的挑戰仍然在等著我們。他說，因為新冠肺炎病毒沒有感染到60%的人類前，它不會停止步伐！

何美鄉在公視《有話好說》節目指出，那些感染嚴重到要封鎖的國家，感染比率都不到1%，而要從1%走到60%，還有很長的路要走。她認為，要趕快去找工具。有工具能檢驗，感染了能治療，從1% 到60%就能走得更快。台灣若能找出這個工具，不只自己可以用，全世界會感謝你，那個時候才真的「Taiwan can help」。

(中時電子報)