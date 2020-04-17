台積電(2330)法說報喜，不僅第一季財報告捷，也釋出5G、AI(人工智慧)以及HPC(高速運算)等產業前景持續看好的訊息，轉投資創意(3443)也獲點名為直接受益者，今股價開高震盪，一度大漲5.4%，股價自3月23日155元低點，波段漲幅已經逾59%，在近期大盤因受到新冠肺炎疫情衝擊，波段震盪劇烈之際，創意表現明顯有撐，也反映出對基本面的樂觀預期。

台積電在昨(16)日法說，點名AI、HPC趨勢不變，創意在台積電助威下，營運也可望出現反轉，創意去年營運受到美中貿易戰衝擊，表現不盡理想，今年預計HPC、5G以及AI等案件將陸續進入設計定案以及量產，營運回穩可期。

創意今年看好在AI、Machine learning(機器學習)趨勢升溫，ASIC(客制晶片)將取代GPU市佔，佔比很快就可以突破10%，創意目前已有3-4個AI案子進入量產或小量投片，國際大型客戶預計2020年底或2021年開始量產，均採用台積電7奈米、5奈米製程，目前Machine learning有3個案件Tape-out，AI部分則有6個案子。

新冠肺炎疫情衝擊下，伺服器遠端管理晶片需求看增加，創意3月營收也因此受惠，在客戶急單帶動下，3月營收達12億元，月增9.28%、年增加32.53%，寫下近4個月新高，累計第1季營收31.7億元，季減少3.85%，衰退幅度優於預期。

(時報資訊)