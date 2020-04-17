為促進台灣三創十兆服務業產業輸出國際，透過「品牌金舶獎」甄選出二十大桃園在地品牌之「桃園地區亮點品牌國際輸出潛力獎」計畫，選出亞洲優質服務業品牌成為亮點明星，讓BIT成為亞州品牌製造場域，並搭配桃園市政府推動的亞洲矽谷重要經濟政策，促進桃園在地新創公司及服務業中小企業於期初資本能量地放大導入，藉此發展市場占有率及品牌力的大幅提升，將服務業企業根留桃園增加桃園就業市場，以彰顯桃園服務業的軟實力。

全國商業總會表示，希望能號召更多的十兆產業業者一起來挑戰，透過選拔中的來自各界專家的挑戰以及同業的競爭，能激發更強大的潛力，加上商總與各國駐華商務代表的緊密網絡，強化直接對接海外市場的能量。同時也能吸引更多資本市場引進資金，優化營運品質，以台灣品牌「潮進亞洲 鏈接世界」為目標，將台灣服務業發展成為具有世界競爭力的亞洲矽谷生態系。

商總指出，因第一屆「桃園地區亮點品牌國際輸出潛力獎」，桃園市商會，桃園市商圈聯合會協助推動桃園在地品牌輸出之商機，以落實桃園市長鄭文燦的政策理念－帶領桃園服務業擴大企業市場版圖，增加就業機會，讓國際大型資金團隊進入桃園，強化服務業國際視角，全面提升桃園在地服務業中小企業國際觀程度，年輕人留在桃園服務將不再是夢想﹐提升桃園落籍人口，活絡桃園在地各產業經濟循環，讓桃園服務業揚起翻轉帶動產業GDP成長。

晨曦投資控股公司董事長李豐源指出，台灣中小企業數佔全國企業總數的97%，在地品牌小而美，素質潛力高，是創投眼中的極佳潛力股，非常認同鄭文燦市長推廣在地品牌，責無旁貸的讓桃園品牌走出國際的推動者，並且看好台灣的服務業，尤其是與民眾切身的生活必須產業。

第二屆「桃園地區亮點品牌國際輸出潛力獎」前20強入圍名單如下: 手信坊、紫莉全方位孕護管家、向記食品、華茂生技、詩威特、沛芳綜合有機農場、保生國際生醫、阿美米干、卡維蘭、配客家、合瑪設計工程公司、新百王餐廳、茶聚、幸運竹SPA、新女人美容SPA、波菲爾美髮、豪俐鐵板沙威瑪、造型美髮、Twins沙龍、鼎太公食品。

(工商 )