懷特生技（4108）宣布，旗下囗服劑型新藥「懷特痛寶軟膠囊」，獲衛福部核准上市。總經理鄭建新表示，該藥為重度疼痛止痛藥，具低成癮性、低呼吸抑制等優點，未來除了台灣，更會將焦點放在全球最大止痛藥市場的北美、日本及中國大陸，爭取技術授權金和新藥銷售額的權利金。

懷特數年前投入口服止痛藥領域，順利將市面上中重度疼痛的注射劑型止痛藥，研發為口服劑型，並克服藥效可能因肝臟代謝而減低的缺點。

美國FDA曾發布公告，要求強效鴉片類藥物的製造商應貫徹執行「風險評估及減輕策略」。懷特執行董事李伊伶指出，「懷特痛寶軟膠囊」完全符合美國FDA對止痛藥物之風險與效益評估的管控標準。

李伊伶強調，「懷特痛寶軟膠囊」已分別於美國、加拿大、日本、中國及台灣，取得多件發明專利，未來除了台灣市場，更會進軍高達400億美元的止痛藥全球市場，其中，會將重點放在龐大止痛藥市場的美國、日本及中國大陸，以獲得技術授權金和新藥銷售額的權利金。

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