馬來西亞歌手郭文翰，從大馬3月18日行動管制令開始的第一天，便和好友林健輝每晚在IG直播，聊天、唱歌陪伴歌迷；兩人直播前沒有喬好內容、每晚臨陣上場，不計形象在Live中刮鬍子、跳舞、喝啤酒、吃蛋糕零食等，幽默風趣逗樂歌迷，直呼兩人是被音樂擔誤的「搞笑諧星」；4月16日邀來好友方泂鑌（阿鑌）代班林健輝一晚，郭文翰和阿鑌趁機爆料Eric糗事，搞笑模仿Eric浮誇的說話方式，直播觀看人數不斷創新高，連日前新婚的新加坡歌手何維健也加入留言。

由於新冠肺炎疫情仍未完全阻斷，大馬延長行動管制令期限，從原定的4月14日二度延長兩週至28日，前後預計「關在家」42天，悶壞當地民眾；為了替大家打氣，藝人發揮公眾人物影響力，持續用歌聲、Live直播、分享美食料理等方式，陪大家熬過這段時間；為了配合政府要求民眾「不要外出」的指令，郭文翰與林健輝天天直播報到，喊話「你們乖乖待在家，我們天天陪你們」，令粉絲相當感動。

林健輝曾參加第二屆《超級星光大道》PK踢館賽，有「馬來魔」封號，並獲眾多觀眾支持，2012年發行首張國語專輯《好流氓》，唱紅〈我聽見有人叫你寶貝〉等歌，2015年起陸續參與《小電影》等電影演出。郭文翰2015年發行《首張劇場版專輯》，2016年憑藉主打歌〈我沒有很想你〉奪下AIM中文音樂頒獎典禮最佳新人銅獎、全球華語歌曲排行榜最受歡迎創作歌手獎等5獎，隔年又以該曲奪下香港亞洲流行音樂節現場人氣大獎。兩人近幾年多在馬來西亞從事演藝工作，郭文翰並且開設錄音室，致力推動大馬流行音樂，曾擔任張智成、李幸倪等歌手的單曲製作人，並於去年底推出相隔多年的全新作品〈我猜我想你了〉。

郭文翰（右）昨晚邀好友方泂鑌連線直播。（翻攝藝人IG）

郭文翰（左）與林健輝將直播節目取名「頂太瘋」。（翻攝藝人IG）

郭文翰（左）與林健輝將直播節目取名「頂太瘋」。（翻攝藝人IG）

(中時 )