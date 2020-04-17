網友挖出徐若瑄碩士論文。（圖／翻攝自PTT）

女神徐若瑄6年前結婚，育有5歲兒子Dalton，當媽後「鋼鐵V」實力不減的她，去年從世新大學上海境外碩士在職專班畢業，工作學習都兼顧，還獲得傑出表現獎。最近卻有網友發現她碩士論文題目竟是研究自己，主題為「互聯網時代藝人轉型策略之初探性研究：以徐若瑄為例」，引發網友熱議。

徐若瑄去年6月出席畢業典禮，從院長手上接下傑出表現獎，開心分享領取碩士學位，她透露2016年就考上在職專班，這段期間除了家庭人妻人母的角色，還要趕拍《紅衣小女孩外傳》跟影集，蠟燭多頭燒，徐若瑄坦言一度想要投降，覺得太累撐不下去，又因為唸書這件事是她的遺憾和夢想，最終靠著意志力完成學位。

近日則有網友在八卦版發文，問：「有沒有徐若瑄論文的八卦？」，並貼出徐若瑄畢業論文題目，竟是研究她在互聯網時代的藝人轉型策略，網友回說：「研究自己的意思嗎」、「研究自己還滿常出現在特殊身份或經例的研究生，如:身心障礙，原住民，國手，心輔領域等，藝人研究自己應該算很正常」、「自己寫自己，根本自傳」、「有毅力有心的學習都是好事」、「這也行.....」，而徐若瑄方面對此暫未回應。

(中時電子報)