台北市美食外送產業工會到疾管署陳情。（趙雙傑攝）

因新冠肺炎持續延燒，不少民眾減少出門而選擇餐食外送服務，但外送員卻無知情權與和選擇權，常在不知情情況下送餐給居家隔離或居家檢疫者，且公司提供的防疫措施不足，讓他們有高感染風險。台北市美食外送產業工會今日特別赴到疾管署向指揮中心陳情，希望中央出面協助。

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