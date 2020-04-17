台北市美食外送產業工會到疾管署陳情 11:272020/04/17 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市美食外送產業工會到疾管署陳情。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市美食外送產業工會到疾管署陳情。（趙雙傑攝） 因新冠肺炎持續延燒，不少民眾減少出門而選擇餐食外送服務，但外送員卻無知情權與和選擇權，常在不知情情況下送餐給居家隔離或居家檢疫者，且公司提供的防疫措施不足，讓他們有高感染風險。台北市美食外送產業工會今日特別赴到疾管署向指揮中心陳情，希望中央出面協助。 (中時 ) #外送 #工會 #居家 #陳情 #產業 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－台灣外送產業健全發展與政府治理 04:102020/04/13 產業特刊 凱基隱藏版好康 1年省6千 04:102020/04/13 財經焦點 逾9成臺東縣民肯定縣府防疫措施 饒縣長勉勵縣府團隊繼續努力 15:372020/04/13 生活 搶防疫宅經濟 四大超商外送激戰 04:102020/04/15 產業．科技 疫期家暴增多 應超前關懷 01:242020/04/15 生活新聞 百貨排隊夯店 加入外送行列 04:102020/04/15 時尚消費 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 22:592020/04/15 生活 搶食大餅 業者疫起拚宅經濟 04:102020/04/16 產業特刊 買生鮮 20分鐘內送到府 04:102020/04/16 時尚消費 議員籲 研擬外送平台自治條例 04:102020/04/17 地方新聞 生活熱門新聞 德國爽收百萬口罩「不謝台灣」 台大醫：台灣不是佛地魔 - 生活 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 - 生活 台德口罩風波...臉書被洗版 網嘆：口罩不是政治貢物 - 生活 想領勞動部3萬元 現在才開始投保職業工會已來不及 - 生活 送德百萬口罩對方秒拆橋 外交部回應網看完...嘆氣吐3字 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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