55歲詹姓無業男子，不滿簡姓空姐妻要離婚、又要他搬出蘆竹豪宅，2019年1月6日酒後以左手臂活活勒斃髮妻，並試圖以牛排刀輕生，再打給友人稱：「幫我處理後事」，詹犯後坦承失手殺了枕邊人，最高法院一、二審均判刑15年，經上訴最高法院後，最高院今(17日)駁回上訴判決定讞。

詹姓男子和簡姓空姐結縭近20年，原在桃園鬧區開設眼鏡行，卻因經營不善關門，閒賦在家喝酒買醉，常因經濟問題和妻子發生爭執，甚至對妻子出言不遜，夫妻倆感情生變，簡女不堪丈夫言語暴力，萌生離婚念頭，2018年7月在阿姨和姨丈協調下，雙方達成5項協議，包括不可使用言語或肢體暴力、禁飲酒、補助家庭開支等。

詹男一度想改進，進入保全公司任職，卻不到2個月就放棄，再度埋首酒中，簡女忍無可忍，2018年12月26日雙方簽下分居協議書，先分開1年半，並限詹男1個月內搬出房子。

不願離婚的詹男，2019年1月6日一早再度和妻子溝通，但簡妻心意已決，雙方發生激烈衝突，詹男一氣之下，竟在客廳以左手臂環扣髮妻脖子3至5分鐘，直到她從激烈反抗到失去意識才鬆手，見驟下大禍，詹男以牛排刀割腕試圖輕生，再打給友人稱：「幫我處理後事」，友人連忙趕到詹宅，壓制不斷揚言要自我了結的詹男後報警，但簡女緊急送醫仍因頸部和呼吸道受外力壓迫窒息死亡。

高院指出詹男與簡女感情不睦，案發時地，他在還有酒意、又與對方爭吵之際，竟不顧她為結髮甚久之配偶關係，徒手勒扣她的脖子，對方掙扎反抗他仍不鬆手而予以勒斃，他所造成危害重大並難以回復，更對死者家屬造成莫大傷痛。

高院表示，雖然死者家屬表示無法原諒詹男，但念及他犯後並未逃避、掩飾、湮滅事證，並通知友人到場處理，更於法院始終坦認犯行，自表悔意，且其除本件以外，並無犯罪前科，判處15年徒刑。

檢方認為詹男預謀殺人且殺人後3小時才請朋友到場，他的殺意甚堅、手段凶殘但原審量刑過輕，詹男則未說明理由，與檢方都提上訴，最高法院駁回確定。

(中時電子報)