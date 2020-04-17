台南人口數超過188萬人，清潔隊員工作負擔愈來愈重，市府環保局17日宣布，正辦理「109年對外招考清潔臨時人員甄選」準備程序，5月中旬即可公告甄選須知，預計錄取300名臨時清潔人員。此次雇用將委託第三公正機構，以公開、透明的方式辦理招考作業，避免被質疑黑箱作業。

台南市長黃偉哲表示，清潔隊的工作，從日間掃地、清水溝、環境衛生巡查到夜間清運垃圾，工作內容繁雜；目前全市人口數已經超過188萬人，清潔隊員負荷愈來愈大。不過，雖然工作辛苦，但這份工作的本質就是服務，希望能夠讓市容更加整潔，歡迎符合報考資格的市民朋友踴躍報考，未來能協助市府替民眾服務。

環保局長謝世傑進一步說，台南市的面積為6都第3大、人口數也超過188萬人，但清潔隊員人數卻是6都中是最少的，經過多方考量，確實有增加清潔隊員的必要；同時，此次將委託第三公正機構，以公開、透明的方式辦理招考作業，杜絕任何黑箱作業的可能，歡迎符合資格的鄉親加入環保局行列，一起打造優質環境。

(中時 )