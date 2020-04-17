新北市中和區某私立幼稚園一名蔡姓教師多次體罰施暴幼兒，孩子手臂上有多處瘀血。(人本教育基金會提供／李侑珊台北傳真)

人本教育基金會今(17)日召開記者會，指出新北市中和區某私立幼稚園一名蔡姓教師多次體罰施暴幼兒，家長向園方反應，但該師並未獲處置，離職該園後更轉往新幼稚園任職，後經新北市議員戴瑋姍協助，向新北市政府教育局與社會局查詢，卻獲得無「法」處理的回覆，兩個單位互踢皮球權責，家長心疼孩子心靈已受傷害，強大不安全感導致每晚惡夢連連。

該名家長表示，這起事件發生在2月15日，當天前往幼稚園接孩子下課時，老師表明3歲男童不吃飯、不畫畫，「所以打了一下」，身上有點瘀青，交代這件事情的方式僅止於帶過，但回家之後發現，孩子身上的瘀青是微血管破裂的程度嚴重，無法想像被鞭打時的力道有多大，孩子因此存在強烈的不安全感，每晚入睡後都惡夢連連，讓她心疼不已。

該名家長也提到，她的孩子有語言遲緩的問題，被問起老師施暴的經過，無法完整陳述，因此她主動向園長反映，要求調閱監視器，後來更通報新北市教育局與社會局，都沒有獲得回應，直到案發1個月後她主動詢問，新北市社會局的回覆竟是「一事不二罰」，所以凍結本案，並且該名教師在案發後離職，也沒有受到任何懲處，更轉往新的幼稚園任教，「老師明顯暴力不當管教，為何還可以繼續教學 ，難道不會怕有下一個孩子受傷害嗎？」

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，新北市政府將此案互踢皮球，主要在於法條問題，即幼保人員條例當中，沒有對體罰有所規範，才會出現無法可管的困境，因此在所有校園體罰案件上，能夠得到老師明確承認，確實很少見，學生因此成為弱勢。

立法委員吳思瑤表示，就此案來講，看到家長的眼淚，讓人覺得很心痛，尤其是還看到新北市政府教育局與社會局互踢皮球，並沒有針對不當管教做出裁罰，因此未來會將體罰納入修法方向與目標，保障學生安全。

新北市議員戴瑋姍則說，面對教師不當體罰行為，行政機關做為第一線的處置更為重要，協助受到傷害的孩子與家長，這起案件呈現的不只是法條缺失與漏洞，更彰顯行政機關的法律不健全、行政怠惰與行政消極等問題，必須嚴格監督其改進。

新北市教育局則回應，2月17日接獲家防中心通知該園發生不當管教事件，立即了解事發經過，並以行政指導方式，請該園將該名教保員於事件調查期間先暫時調離職務，因此該名教保員17日下午即停職，並於3月31日離職。針對「教保服務人員條例」未涵蓋相關裁罰基準，新北市政府教育局強烈建議中央全面修法，以供各縣市有所遵循，以保障幼兒權益。

(旺報 )