行政院提出《國土計畫法》修正草案，內容替《國土計畫法》開出破口，舉凡經政院核定的建設，就有機會脫離《國土計畫法》範疇；因爭議過大，連綠營立委都鬧內鬨，全案經立院審查後，今立院三讀通過的修正案，確定未將此破口納入；而是僅就縣市國土計畫擬訂時程及審議作業，由政院版的「一定期限內完成」改為延長1年，國土功能分區圖劃設作業則是延長2年。

對此結果，日前在立法院一讀會當中，贊成退回政院修正草案的民進黨立委高嘉瑜表示，「我覺得這就是順應民意，是一個務實、正確的方向。」對於自己因投票贊成退回的動作，遭民進黨立法院黨團開罰1萬，高嘉瑜說，該繳就繳。

行政院會於2月通過《國土計畫法》修正草案，主要爭議點有兩項。第一，政院版第15條修正草案內容，明訂因應政府推動國家重大建設計畫需要，「經行政院核定的國家重大建設計畫」，可適時檢討變更各級國土計畫。這樣的文字修正，形同讓國土計畫法開了破口，被在野黨、甚至執政黨立委質疑是「霸王條款」、扭曲國土計畫精神。

第二個爭議點，在於政院版第45條修正草案內容，將原先「各地方政府主管機關應於全國國土計畫公告實施後『2年內』，依中央主管機關指定日期，一併實施該地方的國土計畫。」擬將「2年內」修正為「一定期限」。

儘管由於目前有多達18個縣市國土計畫尚未完成審議，依規定要在4月30日以前由內政部完成各縣市國土計畫草案審查，並在5月1日公告。但若將2年延長為「一定期限內」完成，遭質疑授權太廣泛，甚至是空白授權。

修正草案送交立院審查時，在一讀程序就遭在野黨全面反對、要求退回，連民進黨自家立委林淑芬也有疑慮，表決時棄權；綠委高嘉瑜在表決時也贊成退回，事後雖向黨團澄清投錯票，但仍遭黨團開罰1萬元。但當時仍是在民進黨挾人數優勢，順利將全案交付內政委員會審查。

全案交付委員會審查後，因第15條草案授權政府在推動國家重大建設計畫時，可適時檢討變更國土計畫的爭議過大，審查期間政院同意讓步，因而遭擱置。

而在第45條修正草案部分，在朝野均有共識的情況下，將政院版「一定期限」的文字，改為地方政府國土計畫提出的期限從2年再延長1年、國土功能分區圖的期限則從2年延長為4年，避免過於模糊而造成空白授權。

該草案在今天立法院會列入討論事項後，因朝野在委員會審查期間已有共識，因此最後依照審查會結論三讀通過，也宣告「重大建設不受限」的修法方向確定出局。

(中時 )