國民黨近期以「發現金」議題與民進黨的「酷碰券」連日對陣，在黨主席江啟臣帶領下，昨（16）日進一步發動22縣市議會同步開記者會，展現最大在野黨氣勢。江啟臣強調，國民黨發現金的政策很簡單好懂，並列出「免申請立即發」、「有排富最公平」和「救急需照顧廣」等三大原則。

江啟臣表示，他與22縣市議會黨團聯合呼籲「紓困發現金、防疫要口罩」，就是想表達全台民眾共同的心聲，希望執政黨能傾聽民意的需求。他強調，現在的現金紓困，就是後新冠肺炎時代的振興佈局。

江啟臣指出，世界各國遭逢這次疫情影響，不論美國、日本、韓國和新加坡等經濟表現不輸台灣的國家，面對這波疫情，為了紓困，幾乎都採取發現金的做法。他說，尤其美國財政部已經正式發出印有川普總統名字的支票，全美約有8000萬人以上都能領到這張支票。

江啟臣表示，我國的經濟則被IMF下修為負成長百分之4，更是IMF對台灣數十年以來最壞的預測，這是政府應該應正視的警鐘。他說，不但要做到立即發放、即刻紓困，普遍發放現金讓多數勞工及國人都可以直接受惠，不只共度疫情衝擊；且在排富前提下普及的發放，讓消費市場不要過度萎縮，接下來才能有效快速振興。

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(中時電子報)