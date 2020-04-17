新冠肺炎肆虐全球，台灣目前口罩日產量已達到1500萬片，後續啟動國際抗疫人道援助行動，進行「口罩外交」，幫助他國紓困；不料新加坡總理夫人何晶「Errrr...」貼文，加上德國收到口罩後絕口不提台灣，引起網路大戰。對此資深媒體人黃暐瀚直言，「這樣下去台灣恐會變得惡名昭彰。」

黃暐瀚在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，自己不是反對政府的政策，而是不少台灣網友見到新加坡與德國、在收到台灣捐助口罩的反應不如預期後，陸續出征對方的臉書或推特，導致網路上掀起一場大戰；他指出，坦白說這不是好現象，長久下來台灣恐會變得惡名昭彰。

黃暐瀚舉例，通常人們在送生日蛋糕給別人時，上面只會寫祝福某某某，並不會寫送的人的名字，反觀台灣在口罩上強調「TaiwanCanHelp」，這樣的操作恐會適得其反，出現反效果。

事實上，黃暐瀚日前就在臉書上評論，「鍵盤戰士」們因為不用面對面，因為對方可能根本不知道你是誰，大家越來越勇，不只出征藍綠，罵遍公眾人物，連國際名人也要用力展現存在感，讓對方知道台灣的厲害，但罵人要有罵人的「尺度」。

黃暐瀚指出，新加坡總理夫人對於台灣送口罩，給了一個「Errrr...」，你覺得她沒禮貌，去留言愛台灣，那沒問題，但說對方是「Ｘ女」、「舔共」還飆粗話，有事嗎？得理也可以饒人，罵人未必要帶髒字，大家都是愛台灣，這點毋庸置疑，不管用的方式一不一樣，出發點都是愛，但千萬別讓愛，變成「阻礙」。

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(中時電子報)