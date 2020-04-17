陳姓男子投資期貨失利扛下巨債，避走高雄，2月起見這次新冠肺炎疫情延燒，口罩有利可圖，乾脆鋌而走險，以人頭帳號與電話在臉書留下資料，每片6元價格寄送，全台匯款受害者達上百人，陳男詐得贓款初估達上百萬，全案依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

26歲陳男是新竹人，數年前認識竹科朋友，一起投資期貨，卻扛下5000萬債務，靠著向地下錢莊借貸度日，他躲債避走高雄，並認識陳姓女友。

陳男急著翻身，眼見台灣這次因為疫情，民眾搶購口罩，2月起就虛設臉書帳號，自稱「鳳梨」，並以人頭電話與女友的line帳號，作為與受害人的聯繫平台。

在網路上號稱匯款300元就寄送1盒50片口罩，買10盒還附送酒精，在疫情嚴峻之下，果然吸引上百位網友信以為真，紛紛透過line向他下單，不少人一出手就匯款數萬元，初估詐得贓款上百萬。

台南市刑大偵6隊長吳業昌經過2個月蒐證，16日率隊前往陳男的女友家中搜查，將他逮捕時，手機line內還有網友正在向他索討口罩。

其實陳男女友的家中根本沒有任何口罩與酒精囤貨，僅日常使用的3、4片口罩，他以為靠著人頭帳號就能躲避查緝，卻栽在台南市刑大偵6隊手中。偵訊後依照詐欺罪嫌將他移送高雄地檢署偵辦。

(中時 )