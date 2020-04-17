半導體測試介面廠精測（6510）再傳流失應用處理器（AP）測試訂單，恐影響2021年營運成長動能。精測對此表示，公司致力調整客戶結構、並致力拓展垂直探針卡（VPC）市場，分散風險成效已顯現，強調將著重追求穩定毛利率、單一客戶影響已有限。

精測股價昨（16）日開低走低，終場重挫9.59％、失守700元關卡。今（17）日開高後一度強彈4.93％、站回702元，惟隨後賣壓再度出籠，壓抑股價由紅翻黑，截至10點45分下跌5.68％至631元。三大法人昨日擴大賣超1019張，本周迄今合計賣超達1396張。

外資及投顧法人近日出具報告指出，由於競爭者搶食，精測明年在美系手機客戶的AP測試訂單市占率將下滑。據業界人士透露，主因該筆訂單報價不佳，恐使毛利率明顯下滑，精測經審慎評估後未接單，預計明年AP市占率估將降回2019年時水準。

不過，精測2019年面對美系手機客戶AP訂單流失，已積極拓展VPC產品因應，打入陸系客戶等其他客戶供應鏈，除使營收仍維持成長，客戶組合亦已穩健分散，結構健康度明顯轉佳，單一客戶對營運影響程度已有限。

而精測耕耘拓展VPC市場的發展成效亦逐步顯現，據半導體權威研調機構VLSI近日公布的探針卡調查報告顯示，精測在2019年全球半導體探針卡的排名，自前年的第24名提升至第18名，躋身全球前20強。

精測表示，目前在半導體測試介面的各項關鍵產品已一一到位、並順利完成全球布局，分散單一市場系統性風險的成效顯著。由於各地市場自去年下半年起積極發展5G+AIoT實質落地，今年帶動多項新應用產品發展，有效擴張公司客戶類別。

精測指出，公司積極參與客戶重大設計與製造案件，惟若客戶提出的案件價格，與公司追求穩定毛利率的營運目標相衝突時，將優先維持穩定毛利率，並致力拓展高階、高毛利的次世代技術研發訂單。由於客戶結構調整完善，單一客戶對公司營運影響有限。

(時報資訊)