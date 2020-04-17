台積電(2330)法說會釋出5G與高效能運算市場需求強勁，不過5G基地台等相關個股因短線股價漲幅已大，股價未受到太多激勵，散熱廠—泰碩(3338)、PCB廠—博智(8155)、銅箔基板廠—聯茂(6213)盤中股價一度由紅翻黑。

台積電16日舉行線上法人說明會，台積電認為，新冠肺炎(COVID-19)疫情可能影響消費性電子與車用市場需求，全球不計記憶體的半導體市場將持平或微降，低於先前預期的成長8%，不過預期5G與高效能運算市場需求依舊強勁，因應5G與高效能運算市場強勁需求，台積電將持續積極投資研發，今年資本支出維持原訂的150億至160億美元規模不變。

台積電看好5G及高效能運算市場，5G及伺服器相關個股—穩懋(3105)、博智、聯茂、泰碩早盤開高，博智盤中股價更創下上市新天價。

博智產品以伺服器、雲端儲存設備、工業電腦等高階產品為主，受惠於伺服器及雲端儲存需求強勁，以及20層以上半導體晶圓測試設備PCB板出貨逐步放量，博智3月合併營收為2.64億元，年成長94.75%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收為7.39億元，年成長82.91%，亦是歷年同期新高，博智預估，第2季業績可望優於第1季。

聯茂因高頻高速材料日益完備，且市佔率穩定提升，公司業績自去年開始強勁成長，聯茂3月合併營收達24.16億元，月增51.85%，年成長25.04%，創下歷年新高，累計第1季合併營收為56.17億元，年成長6.12%，在訂單湧入下，聯茂預估，第2季業績會比第1季好。

泰碩為中興通訊主要供應商，公司自結2月稅前盈餘為800萬元，年成長166.67%，稅後盈餘為500萬元，年成長150%，單月每股盈餘為0.06元；累計前2月稅前盈餘為5500萬元，稅後盈餘為3800萬元，年成長80.95%，每股盈餘為0.44元；累計第1季合併營收為10.22億元，年成長9.95%；由於今年客戶佈建數量已經確定，從目前訂單來看，泰碩表示，4月會比3月好，5月看起來也不錯，第2季業績可望優於去年同期，並挑戰去年第4季旺季水準。

穩懋3月合併營收回升到20.79億元，月增5.86%，年成長66.42%，累計第1季合併營收達60.6億元，季減12.21%，年成長67.88%，符合公司財測預估的季減11%到13%；儘管手機市況不佳，但大陸加速5G基礎建設，可望為穩懋第2季營運提供支撐力道。

(時報資訊)