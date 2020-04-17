《美股》西雅圖廠區最快下周復工 波音盤後大漲近9％ 11:262020/04/17 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國飛機製造商波音公司周四宣布，最快將於下周一（4月20日）重啟西雅圖廠區的商用飛機生產線，受此消息激勵，波音周四盤後股價大漲8.76%。 波音周四表示，公司將實施保持身體距離的新措施，以防止新冠狀病毒擴散。該西雅圖廠區約2.7萬名員工將重返工作崗位，相當於波音約17%的總人力。 為防止新冠狀病毒疫情擴散，並配合華盛頓州的居家令，波音在3周前宣布西雅圖廠區停工，之後又宣布將暫時關閉負責生產廣體787型飛機的南卡羅萊納州工廠，形同旗下所有商用飛機生產線全面停產。 (時報資訊) #西雅圖 #波音 #商用飛機 #生產線 #新冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰縣防疫大廠 訂單疫鳴驚人 04:102020/04/13 產業．科技 EJB集團 口罩國家隊幕後英雄 04:102020/04/13 產業特刊 《國際社會》傳南韓周二將運送60萬件新冠狀病毒檢測套組給美國 15:572020/04/13 財經 看好成衣事業 光隆2年內將再增加20條成衣產線 16:552020/04/14 財經 越南寶元廠區生產線停工兩日 影響不大 22:472020/04/14 財經 福特美國生產線Q2復工 04:102020/04/15 全球財經 股市短波－光隆計畫擴增20條成衣產線 04:102020/04/15 證券．權證 《國際產業》新冠危機籠罩 波音737 MAX撤單加劇 10:512020/04/15 財經 大秀武藝！最先進版F-15戰機首飛 15:172020/04/15 軍事 雙利空夾擊 漢翔：今年深蹲調體質 04:102020/04/16 證券．權證 財經熱門新聞 好消息！瑞德西韋治療神效 道瓊期狂噴了 - 財經 - 工商 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 1分鐘讀財經》台積電法說弦外之音 曝3大隱憂 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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