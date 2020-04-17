美國飛機製造商波音公司周四宣布，最快將於下周一（4月20日）重啟西雅圖廠區的商用飛機生產線，受此消息激勵，波音周四盤後股價大漲8.76%。

波音周四表示，公司將實施保持身體距離的新措施，以防止新冠狀病毒擴散。該西雅圖廠區約2.7萬名員工將重返工作崗位，相當於波音約17%的總人力。

為防止新冠狀病毒疫情擴散，並配合華盛頓州的居家令，波音在3周前宣布西雅圖廠區停工，之後又宣布將暫時關閉負責生產廣體787型飛機的南卡羅萊納州工廠，形同旗下所有商用飛機生產線全面停產。

(時報資訊)