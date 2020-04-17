專業相機評測機構 DxOMark 透過官方 Twitter 宣布，下周將會公布三星(Samsung) Galaxy S20 Ultra 的相機分數。目前手機相機的排行榜中，華為(Huawei) P40 Pro 以總分 128 分的成績，佔據冠軍寶座。與華為系出同門的榮耀(Honor) 30 Pro+ 則是最新一個公布成績的手機，強勢攻佔了第 2 位。三星 Galaxy S20 Ultra 的相機表現能不能一舉超越目前的冠亞軍，相當令人好奇。

以發表時間來看，三星 Galaxy S20 Ultra 早於華為 P40 Pro 很久，但是 DxOMark 卻先公布了 P40 Pro 的相機分數。華為 P40 Pro 的主相機分數 128 分、前相機分數 103 分，在目前 DxOMark 相機排行榜中，相機主相機、前相機的成績都是由華為 P40 Pro 暫居領先。而手機音效方面，則是小米 10 Pro 以 76 分位居第一。

三星 Galaxy S20 Ultra 是 Galaxy S20 系列中唯一具備 100 倍變焦能力的款式。Galaxy S20 Ultra主相機是四鏡頭組合，是1億8百萬畫素廣角鏡頭（視野79度、f/1.8）、1200萬畫素超廣角鏡頭（視野120度、f/2.2），以及4800萬遠距鏡頭（f/3.5），以及一顆ToF景深鏡頭的組合，支援10倍混合光學變焦、最高100倍超高倍變焦，並搭載4000萬畫素（視野80度、f/2.2）自拍鏡頭。在Galaxy S20系列中，S20 Ultra獨具智慧相機系統，在光源不足的環境下，運用畫素九合一技術，可拍出1200萬畫素、亮度足夠的照片。Galaxy S20 Ultra 的感光元件大小是1/1.33"，大於 Galaxy S10 2.9 倍。主相機可以拍攝 8K 影片，還搭載全新的一鍵拍錄 AI 功能。三星 Galaxy S20 Ultra 能否以這樣的規格與相機性能，挑戰華為 P40 Pro，結果很快就將揭曉。

(中時電子報)