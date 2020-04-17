受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，外貿協會在今年上半年已延期辦理多項國際專業展，為因應有採購需求的買主，進而將此需求轉換為實際訂單，外貿協會特別於16日將「台北國際汽車零配件展、台北國際車用電子展、台灣國際機車產業展(AMPA三展)」原檔期增辦線上聯合採購洽談會加值服務，協助業者突破國界及交通限制，於疫情艱困時期商機不中斷，持續搶攻全球商機。

首波進行的「AMPA三展」線上聯合採購洽談會，外貿協會邀請到8國近20名來自澳洲、中國大陸、韓國、保加利亞、南非、波蘭、紐西蘭及日本等重要市場買主，其中Piaggio亞洲代理商為義大利機車領導品牌，世界第四大摩托車生產商；Euro 7公司為保加利亞前五大汽車零配件進口商；Sincars公司為保加利亞第一家超跑製造商，該商表示受疫情影響，中國大陸面臨原物料斷鏈危機及供貨不穩之現況，台灣在疫情控管相對穩定，欲藉由此次視訊洽談尋找合適之供應商。本次洽談會僅兩週報名時間，即促成近50場次之媒合洽談會。

此次前來參加洽談的參展廠商收穫滿滿。銘崙企業表示，因新冠型病毒疫情升溫，正苦無海外拓銷機會，藉由線上視訊洽談打破國界限制與多家買主進行對談，後續商機可期。天揚精密科技公司表示係首次參加視訊洽談會，該公司新技術專利產品受到國際買主肯定。億昇電子會後並表示感謝貿協積極洽邀買主的努力。

由於全球疫情短期內無法平復，外貿協會將透過全球63個駐外單位持續洽邀全球買主參與視訊洽談，後續包含台北國際自行車展、台北國際體育用品展、台北國際智慧機械暨智慧製造展及台北國際電腦展等展覽都將接力辦理線上採購洽談會，預計將邀請100位買主，促成約300場次洽談，協助我國業者爭取更多商機。

(時報資訊)