國際廢鋼價格持續反彈，隨著原料價續升，鋼筋大廠豐興(2015)本周限量接單，以免不敷成本。市場預期，下周鋼筋不會跌，並有機會調漲。

隨著國際廢鋼價格止跌反彈，豐興本周廢鋼收購價率先上調每公噸200元，但鋼筋仍為平盤，至於型鋼產品繼上上周後，本周再下跌500元，呈現補跌。

國際原料行情方面，上周日本H2廢鋼報價上漲10美元，美國貨櫃廢鋼報價亦漲10美元。本周國際廢鋼價格仍有每公噸逾10美元之漲幅。

近期國際廢鋼價格持續反彈，隨著原料價格翻漲，近三周雖鋼價在低檔，但鋼筋市場買氣持續提升。市場預期，下周豐興可能持續調升廢鋼收購價，預料鋼筋也有機會開高盤。

豐興繼上周盤價止跌，本周原料價格率先止跌反彈，但產品方面則以平低盤開出，以持續提振買氣。經本周調整後，本周豐興廢鋼牌價轉升為每公噸6500元，鋼筋每公噸牌價維持在1.43萬元，型鋼每公噸牌價跌落2萬元，至每公噸1.96萬元；型鋼近三周來為第二度降價，累計每公噸跌800元。

(時報資訊)