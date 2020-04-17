宏達電(2498)今(17)日宣布，因應全球防疫大作戰，為協助公司行號及消費者既能防禦病毒，又能讓跨國團隊遠距溝通不中斷，即日起推出「VIVE遠距應用解決方案」，透過VR虛擬裝置即能進行「面對面」多人參與線上虛擬會議及即時多種檔案格式分享，並於虛擬空間共享資料不論是企業培訓、演說訓練、遠程會議或教學、3D物件模型討論都可以透過VIVE Sync VR虛擬實境技術進行。

宏達電表示，「VIVE遠距應用解決方案」是一個無須電腦就能使用的多合一協作VR應用解決方案，包含搭配VIVE一體機式頭戴式顯示器VIVE Focus Plus或VIVE Focus，以及「VIVE Sync－VR虛擬會議平台」，會議發起人僅需一鍵點擊即可安排會議，設定完成後就可以進行各式遠程VR應用。使用者可透過於App Store及Google Play上的「Sync XR Avatar Creator」應用軟體，創建與自己相似的3D虛擬人像(Avatar)並登入線上VR空間，憑藉自然的手勢和逼真的專業級虛擬形象，使用者可以體驗在虛擬空間中進行面對面深度互動。

日前宏達電與中華電(2412)即透過「VIVE Sync－VR虛擬會議平台」完成雙方三地舉行的5G策略合作會談，會議結束後並於虛擬共享空間中進行長官合影，使用者除了可透過VIVE Sync虛擬實境技術，進行虛擬會議，也能於會議中拍照記錄與會者的虛擬身影或是進行自拍合照，或是在會議中進行各式檔案分享、製作筆記、做圖標記、影片播放等功能，讓會議更有效率，降低公司溝通上的營運成本，並提供業務發展更多可能性。

此外，VIVE Sync結合了微軟OneDrive和OneDrive for Business功能，可以一鏈上傳檔案至OneDrive，可滿足不同企業用戶需求，更多功能如語音轉文字、製作個人筆記等，後續將會陸續對外開放。

宏達電也有鑑於疫情在全球持續延燒，企業遠距辦公需求增高，宏達電即日起推出「VIVE遠距應用解決方案」，可依照每個企業短中長期需求評估，規劃適合不同規模的選購方案。

(時報資訊)