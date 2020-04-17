新冠肺炎肆虐全球，台灣捐贈千萬口罩給歐美等國，多國收到後紛紛表示感謝，唯獨德國政府非但沒有感謝，甚至連「台灣」兩字都不願說出口，此舉讓台灣網友揚言拒買德國貨，這讓黃安逮到機會發文狂酸台灣網友。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

對於記者屢此對德國提到台灣，卻始終未獲正面回應，讓黃安在微博連對德國記者提出４疑問，分別是：「在場記者們，你們知道台灣在哪裡嗎？台灣慷慨對外捐贈口罩，台灣人民卻要排大隊領口罩你知道嗎？我們甚至學會了使用電鍋煮口罩，你知道嗎？你知道台灣網軍到處亂罵人嗎」？更點出這些舉動讓台灣網友玻璃心碎一地，雖然揚言抵制德國貨，但其實根本就買不起，讓他直呼快要笑死了。

劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）

黃安更不忘打臉台灣網友：「你們在網上鬧誰理你們呀？大家防疫工作都快忙死了，就你们有空」，而劉樂妍見狀也加入戰局，大讚德國政府發言人很聰明，怎麼挖坑都沒中計跳下去，但在聰明也來不及了，因為台蛙已經在趕來吠的路上。

(中時電子報)