亞諾法（4133）今天宣布，攜手台灣亞洲基因（AsiaGen Taiwan）建置第一階段COVID-19 IgM IgG快速檢測試劑，月產能目標25,000人。

亞諾法預計於5月中旬完成申請歐盟CE-IVD認證，同時現階段並已提交了美國 EUA(緊急使用授權)申請文件，進行美國FDA審查。

為了因應不斷增長的全球COVID-19檢測市場需求，亞諾法率先與台灣亞洲基因攜手合作，可望於5月底達成產能目標。台灣亞洲基因專注於免疫分析檢驗技術及層析原理應用，專業從事快速檢測試劑的GMP製造。近期完成設置台南新廠以提高快速檢測試劑產量。

亞諾法表示，已與亞洲基因共同規劃每月100,000人份快速檢測試劑之機台產能與人工配置可行性評估。自COVID-19疫情爆發與各國封鎖政策發布以來，解除封城與研擬復工的條件，每個國家或地區的政府當局均在考量使用IgM IgG快速檢測試劑來區分正常人群、染病人群與已染病且康復人群的方案。臨床結果分析過程中，亞諾法已觀察到單就檢測COVID-19 S棘醣蛋白的抗體反應，並無法完整涵蓋COVID-19感染後免疫反應產生的抗體全部組成。既使S棘醣蛋白中的結構區域（尤其是RBD片段）為負責中和抗體，然而患者也會對COVID-19核蛋白（N protein）引發了免疫反應產生抗體，而可證實感染了COVID-19。亞諾法第二代COVID-19 IgM IgG快速檢測試劑產品，將是為使用所有不同的COVID-19蛋白開發多重抗原檢測，用以完善檢測所有COVID-19 IgM和IgG抗體反應。

(工商 )