相隔快6年時間，前勇士總教練、現任電視球評馬克傑克生突然跳出來替自己喊冤，強調自己在2014年5月遭到勇士開除，完全都是球隊內部鬥爭下的結果，也讓隨後接任的科爾，有機會帶領逐漸成熟的球隊，打造出後來的勇士王朝。

「我相信總有一天，我會回到球場重新執教，在勇士的3年期間，我花了很多心血去影響球員，發展跟他們的關係，改變球隊文化，這是上帝的恩賜，」馬克傑克生表示，「現在我期待再有這種機會，我不相信有人還能再次打擊報復我！」

會讓馬克傑克生突然翻起舊帳的主因，在於他帶領勇士拿下121勝109敗，且連兩年闖進總冠軍賽，沒想到勇士正要準備大爆發之際，他卻在2014年5月突然遭到解約，改由科爾接任，科爾也在隔年就幫勇士摘冠，隨後更拿兩次總冠軍。

只是馬克傑克生會被勇士突然解雇，在勇士內部早就不是秘密，由於他的宗教信仰，對於同性戀有著相當排斥看法，這卻惹怒早已宣告出櫃的勇士總裁威爾茲，前勇士球星伊戈達拉就曾說過，「這就是具體的矛盾所在，雙方更因此爆發多次衝突。」

(中時 )