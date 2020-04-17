新冠肺炎疫情的爆發，連帶讓兩岸關係持續降溫，大陸官媒近期對民進黨政府種種不理性的做法，高分貝痛批。港媒今也發文指出，大陸解放軍武統台灣的6個條件，只要踩線，解放軍就有極高可能性出兵武統。

中評社今(17日)發表連日來的觀察評論，在以「武統聲中蘊含大陸善意」為題文中指出，如今的武統聲浪，對台獨的威懾力似乎大不如前，儘管大陸機艦繞台頻頻、大陸軍方喊出「丟掉幻想，準備鬥爭」的口號，對於部分不明事理的台灣網友而言，仍解讀成這是大陸「光說不練」，嚇唬嚇唬的。

文章先是引述大陸軍事理論家楊承軍教授，曾將觸發武統的具體條件歸納成六項。第一是「台灣公然宣佈獨立」；第二，「台灣搞獨立公投」；第三，「台灣有外軍部署」；第四，「台灣重啟核武研發」；第五，「台灣的國軍對大陸軍事攻擊」；第六，「台灣發生大規模動亂」。

文章重申，解放軍之所以至今沒有啟動「武統」的原因之一，並非是台灣網友所想，台灣有美國、海峽天塹保護，大陸軍力不如美國，承受不起戰爭後果等等。而是寄予以下因素：

一、從武統對象看，大陸始終堅持「中國人不打中國人」，槍口只對「台獨」與外來統一干預勢力。第二、從武統條件看，大陸決定對台實施武統，並非根據軍事條件有沒有超越外部干預勢力來決策的。早在1949年3月15日，新華社發表題為《中國人民一定要解放台灣》的社論，首次提出「解放台灣」的口號。更在1950年元旦，明確地把解放台灣的任務放到在當年的「四大任務之首」。

文章也分析，要武力解決台灣問題，對大陸而言，若真要不顧及台灣人生命安全，只需射程達300公里的PHL03型遠程火箭炮即可覆蓋台灣，哪還有台獨分子等待美援的機會？

文末強調，大陸對於解決台灣問題，和平統一始終是首選，大陸會盡最大努力爭取以和平手段來解決，原因決非顧忌外部勢力的干預，而是絕不願見同胞相殘的血腥場面。但一旦武統，則解放軍一定是以「橫掃千軍如捲席」的氣勢，一舉完成「統一大業」。可以說，「打不打看台灣；怎麼打看大陸；打多久看外部干預程度」。

陸委會回應大陸官媒抨擊表示，我們不歡迎不尊重臺灣主流民意以及兩岸現實的中國大陸人士來臺推銷「習五條」、「一國兩制台灣方案」；更反對來台從事宣揚武統、鼓吹戰爭等違反國際規範、恫嚇台灣人民的活動。全體國人應團結一致，才能反制陸方的統戰手法與企圖，共同捍衛國家主權與台灣民主自由的生活方式。

(中時電子報)