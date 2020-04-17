肺炎疫情外送員恐成疫情破口！外送員時常送至正在隔離之顧客且處於不知情的狀態，就算知情卻因公司規定還是得冒險與可能染疫客人做接觸送餐，台北市美食外送產業工會今(17)日於疾管署前召開記者會，希望政府與資方能夠開始重視。

台北市美食外送產業工會理事長陳泓瑞表示，防疫不是一小群人的事，關乎全國人民的健康安全，但從去年到現在，所屬外送公司仍不開窗口與外送員對談，讓傳染風險浮上檯面，而且計程車工會及其他職業工會很多都有配給口罩，外送公司卻沒有，對政府和資方的輕忽懈怠感到十分憤怒，直言是在「耍大牌。」

陳泓瑞指出，送餐時根本不會知道訂餐者的健康狀況，雖然熊貓及Uber Eats等外送公司訂餐App系統有「無接觸送餐」選項，但因為不是必須選項，許多外送員一直到收錢才被對方告知說自己在居家隔離，外國人因為語言不通，危險性不說自明。

外送員王先生於記者會上分享，有次送餐上門，對方取餐時雖然戴著口罩，但卻一臉很不舒服的樣子，關門前還用力咳了一下，嚇得他趕緊下樓問管理員，才知道隔壁有居家隔離者，真的嚇死人。

弘鼎法律事務所律師陳又新表示，外送員成立產業工會的目的就是要爭取外送員的權益並合資方協調，然而網路外送平台還是置之不理，更沒有被中央流行疫情指揮中心納入這次的防疫體制，恐造成防疫破口。

陳又新指出，外送員現在的身份十分模糊，當公司想管你時就是僱傭，當要負責口罩和勞健保時就是外接承攬，十分不負責，希望疫情指揮中心可透過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條」實施必要之應變處置或措施。

台北市美食外送產業工會強調，勞動部與地方勞動局應迅速界定外送員與公司間的關係，要求政府應訂立外送員相關專法來保護外送員權益，並全面實施「無接觸送餐」。

(中時 )