因為新冠肺炎疫情的緣故，東京奧運延期，眾多國際賽事紛紛停賽防疫，僅中華職棒等零星賽事閉門開打。愛爾達(8487)即日起在ELTA.TV開設免費專區，讓網友們防疫宅在家也能享受娛樂影音。

今年全球體育賽事因疫情幾乎全數暫停，包括歐洲足球賽、NBA、各國職棒以及最大體壇盛事東京奧運，也讓取得轉播權的愛爾達無米之炊。愛爾達指出，當民眾安守本分防疫宅在家之際，每周卻僅有寥寥數場的體育賽事可觀賞，實在難以滿足廣大體育迷的胃口。因此，ELTA.TV免費專區將陸續上架經典奧運賽事回顧，首批上架的是奧運夢幻傳奇-美國男籃回顧，後續則將陸續上架奧運霸主-名將回顧、中華英雄及開幕式精彩重現等奧運內容。除了精彩的體育賽事外，ELTA.TV免費專區也提供各式精彩陸劇、熱門韓劇、人氣日劇可供觀賞。

原本西元雙數年為愛爾達營收的高峰，2016年里約奧運，全年營收創下7.94億元新高，2018年有世界杯足球賽及亞運，全年營收以8.63億元再創新高，今年2020年原本寄望東京奧運刺激營運再攀高峰，無奈疫情攪局，日前已經宣布延期至2021年，遞延效應預期將在明年發生。

(時報資訊)