大陸國家統計局17日發布數據，Q1大陸全國居民人均可支配收入為人民幣（下同）8,561元，呈現名義數值增長，實際數值下滑3.9％的勢態。

數據顯示，Q1大陸全國居民人均可支配收入為8,561元，按年名義增長0.8％，扣除價格因素實際下降3.9％。其中，城鎮居民人均可支配收入11,691元，實際下降3.9％；農村居民人均可支配收入4,641元，實際下降4.7％。全國居民人均可支配收入中位數7,109元，下降0.7％。

(工商 )

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