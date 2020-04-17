陸Q1人均可支配收入人幣8,561 實際下降3.9％ 11:582020/04/17 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局17日發布數據，Q1大陸全國居民人均可支配收入為人民幣（下同）8,561元，呈現名義數值增長，實際數值下滑3.9％的勢態。 數據顯示，Q1大陸全國居民人均可支配收入為8,561元，按年名義增長0.8％，扣除價格因素實際下降3.9％。其中，城鎮居民人均可支配收入11,691元，實際下降3.9％；農村居民人均可支配收入4,641元，實際下降4.7％。全國居民人均可支配收入中位數7,109元，下降0.7％。 (工商 ) #全國 #人均可支配收入 #居民 #下降 #大陸全國 也許您會感興趣 推薦閱讀 Q1全球電腦出貨下降8％ 蘋果Mac出貨量降21％最傷 15:392020/04/13 科技 中市假日公車運量下降37％ 長程路線逆勢成長 12:412020/04/14 生活 手機面板遭砍單 4月價格走跌 04:102020/04/15 產業．科技 台中公車運量跌 長程逆勢成長 01:242020/04/15 地方新聞 《商情》預料供給下降 激勵周二LME期銅漲逾2.8％ 10:002020/04/15 財經 疫情影響 Q1陸航空旅客運輸量下降53.9％ 13:362020/04/15 兩岸 人行釋寬鬆信號 降MLF操作利率20基點 16:002020/04/15 兩岸 疫情衝擊 陸4成冰雪企業年收入下降逾半 19:082020/04/16 兩岸 《商情》避險買盤下降 打壓周四紐約期金走軟 10:002020/04/17 財經 陸3月失業率下降 統計局：就業壓力仍大 11:212020/04/17 財經 財經熱門新聞 好消息！瑞德西韋治療神效 道瓊期狂噴了 - 財經 - 工商 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 1分鐘讀財經》台積電法說弦外之音 曝3大隱憂 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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