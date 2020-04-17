台灣高鐵（2633）受COVID-19（武漢肺炎）疫情影響，二月起運量明顯減少，統計三月運量更較去年同期大幅衰退約40％，經審慎評估旅客需求，在同時兼顧大眾運輸便利性與營運資源有效運用之前提下，決定自5月18日起，啟動第二階段短期調整班表，由原第一階段每週調整41班，再減少147班，總計兩階段調減188班，調整後每週提供828班次的旅運服務，較原本每週1,016班減少18.5％。

台灣高鐵表示，自今年二月以來，民眾因為擔心疫情爆發紛紛取消假日出遊行程，隨後更因疫情在全球擴大，多數民眾取消不必要之外出行程，致使高鐵運量大幅下滑。經審慎評估、通盤權衡市場供需，決定務實調整營運資源以落實公司治理，並啟動第二階段短期班表調整。

台灣高鐵強調，調整後通勤時段多數班次仍予以保留，可充分滿足旅客通勤需求，並於尖峰時段每小時提供6班次列車、離峰時段亦維持每小時提供3至4班次列車的旅運服務。同時，因應本次短期班表調整，將適度調節部分車次的自由座車廂數，以加強服務旅客。

台灣高鐵第二階段短期調整班表預計5月18日起實施，依發車前28日售票規定，將自4月21日（二）凌晨零時起，透過各售票通路逐日開放預購，敬請旅客提早規劃行程。短期調整班表預定實施至6月23日（二）止，即端午節疏運前，高鐵公司將密切觀察疫情發展，持續評估旅客需求，一旦疫情好轉、運量回升時立即提前恢復原班表。

另外，台灣高鐵將提升人員教育訓練，將既有人力投入加強防疫工作及設備維護檢修，期望疫情過後，持續為旅客提供更加優質、安全的高鐵旅運服務。

(工商 )