武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部17日發布通報，為準確疫情相關資訊與數據，組織部門再次排查核對，確認截至4月16日24時，確診病例核增325例，確診病例的死亡病例核增1,290例。

新華社報導，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部指出，截至4月16日24時，確診病例核增325例，累計確診病例數訂正為50,333例；確診病例的死亡病例核增1,290例，累計確診病例的死亡數訂正為3,869例。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部表示，出現以上數據差異的原因包括，一是疫情早期病人激增，導致醫療資源擠兌，收治能力嚴重不足，有些患者沒有入院治療，在家中病亡。二是在救治高峰期，醫院超負荷運轉，醫務人員忙於救治，客觀上存在遲報、漏報和誤報現象。三是由於收治患者的定點醫療機構快速增加，既有部屬、省屬、市屬和區屬醫院，也有企業、民營醫院和方艙醫院等，少數醫療機構未能及時與大疫情網對接、報送資訊。四是有些死亡病例資訊登記不全，存在重報、誤報情況。

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