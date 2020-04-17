南韓國會大選日前舉行，此時正值新冠肺炎疫情蔓延之際，但韓國投票率卻創下下1992年後新高。對此，資深媒體人黃創夏和前綠委林濁水都由韓國大選想到高雄罷免案，直言韓國瑜該做個了斷了。

對於韓國創下高投票率，黃創夏在臉書發文表示，「南韓投票率66.2%，創下1992年後新高。疫情嚴重，照樣投票！韓國瑜知所進退吧」！林濁水也發文表示，韓國疫情比台灣嚴重幾百倍但是選舉投票率創20年新高。「韓市長，該做個決斷了吧」。

黃創夏臉書。（摘自黃創夏臉書）

韓國國會選舉15日在新冠肺炎疫情趨緩下展開，各投票所現人潮，但當局不敢大意，每個要進入投票所的選民都要維持一公尺距離，入投票所還要酒精洗手，再戴可丟棄式手套、並檢測體溫後才可投票。雖然投票不便，但投票率而創下近20年來新高紀錄，總統文在寅領導的共同民主黨獲得多達180個議席，成為「超級執政黨」。南韓的行政和立法將迎來全新局面。

(中時電子報)