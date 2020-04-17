慈濟捐贈防疫物資助 徐國勇表達感謝 12:062020/04/17 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情日益嚴峻，內政部長徐國勇邀請民間攜手共同防疫，17日再獲回響，慈濟慈善事業基金會捐贈第一線防疫人員最需要的防護面罩5000個、噴罐酒精1500個、醫療級手套2萬隻及全新額溫槍，徐國勇（圖）當場試戴可防止光線的科技眼鏡，也代表一線防疫警消表達感謝。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情日益嚴峻，內政部長徐國勇（前）邀請民間攜手共同防疫，17日再獲回響，慈濟慈善事業基金會捐贈第一線防疫人員最需要的防護面罩5000個、噴罐酒精1500個、醫療級手套2萬隻及全新額溫槍，徐國勇當場試戴可防止光線的科技眼鏡，也代表一線防疫警消表達感謝。（鄧博仁攝） 疫情日益嚴峻，內政部長徐國勇邀請民間攜手共同防疫，17日再獲回響，慈濟慈善事業基金會捐贈第一線防疫人員最需要的防護面罩5000個、噴罐酒精1500個、醫療級手套2萬隻及全新額溫槍，徐國勇（圖）當場試戴可防止光線的科技眼鏡，也代表一線防疫警消表達感謝。（鄧博仁攝） (中時 ) #防疫 #徐國勇 #慈濟 #捐贈 #面罩 也許您會感興趣 推薦閱讀 福安宮遶境 彰縣要求自主健管 04:102020/04/13 地方新聞 黃韻如：防疫模範生新加坡 一路走來驚心動魄 20:322020/04/13 生活 農民暖心響應 送茶包挺防疫 04:102020/04/14 地方新聞 PChome Thai 響應駐泰國代表處 成立「泰國台灣防疫商品專區」 10:502020/04/14 財經 冒防疫風險聚賭 警破遊戲主題餐廳賭場 13:392020/04/14 社會 因應歐美返台檢疫 國內備妥防疫旅宿 14:392020/04/14 生活 防疫旅館衝破6千間 新北、桃園最多 14:452020/04/14 生活 《產業》防疫商機 台灣經貿網流量飆高 10:002020/04/16 財經 蝦皮購物獻上感謝 贈衛福部防疫人員2百萬購物金 15:572020/04/16 科技 慰勞員警防疫 徐耀昌贈獎勵金 04:102020/04/17 地方新聞 政治熱門新聞 藍委舉辦「華航改名」投票 結果嚇死人！ - 政治 張經義遭陸委會法辦 誇張背景遭起底...陳學聖大驚！ - 政治 解放軍「武統」台灣會贏嗎？港媒預測震驚兩岸... - 政治 贊成罷韓嗎？高雄年輕人吐真心話出乎意料 - 政治 陸委會出手辦張經義！網大怒：不辦黃安辦記者？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。