疫情日益嚴峻，內政部長徐國勇（前）邀請民間攜手共同防疫，17日再獲回響，慈濟慈善事業基金會捐贈第一線防疫人員最需要的防護面罩5000個、噴罐酒精1500個、醫療級手套2萬隻及全新額溫槍，徐國勇當場試戴可防止光線的科技眼鏡，也代表一線防疫警消表達感謝。（鄧博仁攝）

疫情日益嚴峻，內政部長徐國勇邀請民間攜手共同防疫，17日再獲回響，慈濟慈善事業基金會捐贈第一線防疫人員最需要的防護面罩5000個、噴罐酒精1500個、醫療級手套2萬隻及全新額溫槍，徐國勇（圖）當場試戴可防止光線的科技眼鏡，也代表一線防疫警消表達感謝。（鄧博仁攝）

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