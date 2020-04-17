◎注意！搞懂5大新規定 6月底前報稅繳更少

報稅季將屆，今年報稅與往年最大不同是有5大新變革，分別是增訂長期照顧特別扣除額、新增薪資特別扣除額核實認定的選擇、調高基本生活費至17.5萬、2019年登記結婚的同性伴侶可選擇分開或合併申報，以及放寛規範扶養親屬無謀生能力認定原則，民眾精打細算，有助省下報稅開支。

◎運量崩4成 高鐵每周再砍147班

台灣高鐵公司受新冠肺炎疫情影響，2月起運量明顯降低，3月運量比去年同期衰退約40％，高鐵今日宣布，5月18日起啟動第2階段減班，由原第1階段每周調整41班，再減少147班，等於2個階段減少188班，調整後每周提供828班次服務，較原本每周1016班減少18.5％。

◎華航更名公決闖關 民進黨團今不處理

時代力量立法院黨團與基進黨立委陳柏惟各自提出提出華航、護照更名公決案，排入今天立法院會議程闖關，不過，民進黨團決議將對這兩案提出修正動議，要求行政部門對台灣辨識研提具體做法，並拉下朝野協商，今天確定不會處理。民進黨團總召柯建銘於今早黨團大會前受訪表示，今天議程上不會處理，他們也有相關提案，並非外傳不想處理，預計可能下周五院會處理。

◎唐鳳臉書長文盼：協力對抗不實訊息

政務委員唐鳳應國外智庫邀稿，今天轉貼在臉書，主題是「協力對抗不實訊息，民主彩球再度飛舞」。唐鳳說，重構數位時代的民主生態系，必須將政府與人民相對抗的制衡關係，改變為政府、企業、人民相互協力的三角關係，才能抵禦不實訊息，讓彩球有足夠的動能流暢地在空中飛舞。

(中時電子報)