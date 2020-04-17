陸軍6軍團昨（16日）傍晚中尉排長在營內自傷身亡事件，這已經是269旅在半年內發生的第3起自傷事件，引起軍方關注內部管理機制是否嚴重出現問題，才導致官兵平頻頻發生自傷案件。但269旅在2013年發生士官洪仲秋事件後，似乎就狀況不斷，不少官兵也表示毛毛的，私下希望旅部長官似乎應該集體去拜拜，甚至祭軍旗以安撫軍心。

昨天晚間，間用餐後不久，有官兵在中正堂大禮堂內，發現一名中尉排長自戕身亡，該名中尉被發現時已無生命跡象，據了解，該名中尉隸屬269旅部，平日表現正常，近日也未聼聞生活上有異狀，傍晚約6點左右，有官兵用完餐準備前往中正堂要進行活動，卻赫然發現該名中尉已有在內自戕身亡。

陸軍第六軍團表示，機步第269旅黃姓軍官於（16）日傍晚被發現於營內疑似自我傷害已遂；案發後，單位立即封鎖現場，並通報地區憲警單位到場處理。據了解，該名黃姓軍官未婚但有穩定交往中的女朋友，現場並未留下遺書，至於自我傷害原因仍需警方進一步調查。

不過這半年內，269旅似乎相當不平靜，狀況連連，包括2019年9月26日，1名士官在午休期間，在營區庫房內遭嚴重燒傷，造成全身超過90%灼傷，部隊同袍見到庫房冒出濃煙及火光後，以為發生火警，立刻持滅火器具前往打火，這時才發現庫房內竟然躺著一位全身嚴重燒傷的同袍而緊急送醫。

2019年10月22日，269旅營部連一名上兵，收假遲遲未歸營，營上幹部立刻聯繫家屬，家屬查看後，竟然發現該名上兵反鎖在臥房內自傷昏迷，經打電話向消防局求救後搶回一命。對於269旅連續發生3起自傷案件，折損率之高，軍方也百思不得其解，目前除了加強宣教與官兵心理輔導外，似乎也沒有效的辦法可以因應。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)