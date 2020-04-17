民進黨彰化縣黨部主委改選， 17日擔任黨部評議委員召集人許廣東登記參選主委。（許廣東提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣黨部主委改選， 15日現任主委邱建富完成登記要拚連任。（邱建富提供／吳敏菁彰化傳真）

吳敏菁／彰化報導

民進黨彰化縣黨部主委改選， 17日登記截止，今天評議委員召集人許廣東完成登記，挑戰邱建富拚連任，5月24日黨員投票，許廣東得到泛新系支持，前縣長魏明谷今天並未到場。

許廣東是現任黨部評議召集人，在中評委詹晉鑒及多位黨籍議員和黨公職同志陪同

，前往縣黨部正式登記，承諾以「誠信」為原則，做一位專業主委，凝聚黨內共識，一起贏回彰化。

許廣東表示，參選主委主要是要贏回2022年選舉，本人不會以主委身分參選公職，希望有意參選公職認真參選，不要以主委當跳板，強調彰化縣黨部不只是個選舉機器，更是深耕基層的發動機，年輕人從政的後盾，執政團隊宣揚政策放送頭，不是公職選舉的跳板。

要參選中央級黨代表的縣議員賴清美表示，民進黨人才濟濟，很多人都想參選，許廣東剛好事業有成，也承諾不會選公職，對想要參選公職是很大福音，希望彰化要改變，支持者最後齊呼，「黨部要中立、不能球員兼裁判」。

民進黨地方黨部主委改選，5月24日由黨員投票，彰化縣民進黨員近6千人，還要選區縣級黨代表和中央級黨代表，分別是97人和9人，其中縣議員、鄉鎮長和立委委員分別是當然代表。

這次主委競爭呈現雙雄對決，現任主委邱建富15日完成登記，強調希望有機會持續服務，下屆主委任期兩年，卸任距離選舉都還有半年，反駁球員兼裁判的說法，表示將效法總統蔡英文擔當黨主席做好黨務革新進而爭取大位，強化縣黨部功能、擴大組織進而爭取服務彰化、贏得彰化是現階段最主要的目標。

(中時 )