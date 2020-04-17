新冠肺炎(COVID-19)疫情全球蔓延，國內確診累計破300例。台灣雖防疫有成，然仍有少數確診個案持續出現。因此，淘寶台灣再次與橘子工坊、美琪與雅克靈等品牌與新竹物流合作，今(17)日共同捐贈近千萬台幣的3萬5千瓶台製抗菌洗手乳與殺菌噴霧3300公升予台北市政府，協助927所公立高中、國中、小學及幼兒園逾27萬位學童，落實校園防疫，為防疫盡一份心力。

淘寶台灣日前已捐贈部分台灣各大知名抗菌洗手乳予桃園市及其他縣市政府，主動關懷並提供學童保健防疫資源。淘寶台灣代表宋育錚表示：「淘寶台灣為加強台灣防疫戰線盡心竭力，這次與台灣各大知名洗手乳品牌及新竹物流，共同贈予台北市政府3萬5千瓶抗菌洗手乳與殺菌噴霧3,300公升，幫助校園抗疫防護網能更加完整落實，共同堅守防疫陣線。」

台北市副市長黃珊珊表示：「防範新冠肺炎疫情，『勤洗手』為防疫根本。十分感謝淘寶台灣、橘子工坊、美琪、雅克靈，與新竹物流鼎力相助，齊力強化校園防疫。因應疫情發展，全國防疫措施再升級，台北市政府也會配合中央的指示跟規定共同抗疫。」

淘寶台灣防堵新冠肺炎疫情不遺餘力，串連資源回饋社會。捐贈10萬瓶台製抗菌洗手乳等總市值超過2,200萬台幣的防疫物資予各縣市政府單位，以及協調各旅宿業者加入安心住宿行列的新北市旅館商業同業公會、中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會與中國民國計程車派遣產業發展協會，守護台灣校園、住、行等範疇，共同為中央防疫備戰。

為協助民眾更有效、安心地購買防疫物資，淘寶台灣更成立「宅在家防疫」專區，提供多樣的抗菌、防疫小物、特色美食、多種Switch遊戲片等，讓民眾讓免出門即可為生活大小事做好萬全準備，在家防疫不無聊，輕鬆選購抗疫產品與民生物資，一同對抗疫情。

(中時電子報)