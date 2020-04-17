華新科(2492)馬來西亞廠再獲准可增加復工比例，目前已有超過50%的產能可動工生產，受惠於PC/NB、網通等被動元件在第2季見到供不應求，華新科4月及5月產能幾乎滿載，華新科副董事長兼副執行長顧立荊表示，雖然新冠肺炎疫情之下全球經濟不佳，第2季在PC/NB等產品已看到缺貨現象，今年被動元件雖不會像2018年那麼缺，貨源比較緊且訂單比較長狀態會發生。

相較於其他同業飽受新冠肺炎疫情影響復工率偏低，華新科目前復工率已從第1季的50%到60%提升至80%到90%，儘管馬來西亞行動管制令延長至4月28日，華新科馬來西亞廠區生產醫療及官方用元件早已獲准部份復工，半成品亦已運至台灣，產品供貨能力不受影響，而近日華新科馬來西亞廠再獲准可增加復工比例，目前已有超過50%的產能可動工生產，有助於紓解產能幾乎已達滿載狀態的華新科進一步滿足客戶訂單需求。

受惠於PC/NB、網通、電競、WiFi及電源相關需求高度成長，且全球主要被動元件廠復工率不理想，供需不平衡致使PC/NB相關0402及0603型號的產品相對吃緊，華新科4月及5月產能幾乎達滿載狀態，目前晶片電阻B/B值約1.8到2，MLCC(電容)B/B值逾1.5，交期已拉長至90天，且已有客戶開始下單第3季長單。

為因應訂單需求，華新科將原規劃在第3季及第4季擴產計畫趕在第2季開出10%到15%新產能，4月電阻及電容月產能均已達500億顆，以80%產出來估算，第2季單月生產出貨將達400億顆，預計今年底電阻及電容月產能將達550億顆。

顧立荊表示，儘管新冠肺炎疫情之下全球經濟不會太好，但3月起，居家辦公及學習，帶動全球對NB、平板、網通及電源需求高度成長，第2季被動元件已看到供不應求情況，雖然下半年NB及PC需求會平緩，但我們認為，歐洲及美國疫情影響將落在第3季初(6月及7月)，由於各國競相推出QE，且下半年有美國總統大選，大陸等國家持續進行刺激經濟政策，加上東京奧運、5G手機等，預估需求在今年下半年及明年較樂觀，我們對下半年產業看法不悲觀；今年被動元件雖不會像2018年那麼缺，貨源比較緊且訂單比較長狀態會發生。

(時報資訊)