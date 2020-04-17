連鎖餐飲集團漢來美食（1268）雖遭逢新冠肺炎疫情衝擊營運，董事會仍決議大方派利、擬配息7元，現金殖利率達逾6％。在高殖息率激勵下，今（17）日股價開高勁揚，一度飆升9.09％至126元，創近1個半月新高，盤中亦維持逾5％強勁漲幅。

漢來美食2019年合併營收登37.75億元新高，年增9.14％。毛利率44.12％、營益率9.07％，分創歷史次高及新高。稅後淨利亦創2.66億元新高，年增13.65％，每股盈餘（EPS）7.2元，優於前年追溯調整後的6.07元，亦創歷史次高。

雖然今年春節以來營運遭逢新冠肺炎疫情衝擊，漢來美食董事會仍決議大方派利、擬配息7元，其中以盈餘配發4.918元、資本公積配發2.082元，配發金額創歷年新高。盈餘配發率達97.22％，亦創歷年次高。以16日收盤價115.5元計算，現金殖利率達約6.06％。

漢來美食表示，因應新冠肺炎疫情造成的營運衝擊，集團已快速推出外送、外帶、即食、冷凍食品布局通路及經營餐廳常客因應。在維持正常營運下，集團延續高配發率股利政策，盈餘配發率已連3年突破90％，以維護股東權益、成為存股族長期的選股標的。

受宴會訂單取消或遞延、主力品牌「漢來海港」自助餐廳3月中旬後來客數銳減，漢來美食2020年首季合併營收8.39億元，季減10.68％、年減18.52％，為近5季低點。集團坦言，漢來海港最慘時一個餐期來客數未達百人，目前僅回升至原先的3成。

為力保今年營運維持獲利，漢來美食已展開所有可能應變作為，包括縮短餐廳營運時間，以節省相關營運支出，並積極推出外賣餐食和冷凍食品，預計4月底推出3～5項冷凍商品，5月中再推出去年便開始研發的乾拌麵產品。

同時，漢來美食今年展店計畫未受疫情影響，預計下半年將開出1家漢來上海湯包、1家五梅先生，以及2個中菜新品牌。至於原定進駐新北開出1家漢來海港，由於與商場仍在磋商協調中，目前確定今年將不會開出，與疫情無關。

同時，漢來美食位於高雄本館10樓的翠園粵菜餐廳、弁慶日本料理、紅陶上海湯包、港式海鮮火鍋等4間餐廳，原已排定今年進行15年來首度裝修，此次因應疫情而提前展開，預計7月重新開幕，並略為調整經營方向，港式海鮮火鍋預計將改為高檔日式鍋物。

(時報資訊)