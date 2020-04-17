美國公布重啟經濟的計畫，以及新冠狀病毒療法傳出好消息，受美股期貨大漲激勵，周五日經225指數早盤收漲2.55%，為19,782.35點，盤中一度大漲3.1%，報19,892.96點，創下3月11日以來盤中歷史新高。日經波動率指數最低跌至35.31點，創下6周新低。

東證一部指數漲1.27%，為1440.25點，對景氣周期敏感的鋼鐵股、運輸設備股與海運股表現最佳。日本製鐵、JFE控股分別漲4.6%與5.6%，本田汽車大漲逾7.1%。

全球最大晶圓代工廠台積電第一季獲利幾近倍增並改寫歷史新高，晶片股受到追捧，東京威力科創漲3.7%，愛德萬測試漲逾5%。

美國總統川普發布3階段恢復經濟活動的行動準則，以及吉利德科學公司（Gilead Sciences）開發「瑞德西韋」（remdesivir）對新冠肺炎重症患者進行的兩項中期臨床實驗結果傳出好消息，初步數據顯示患者在接受治療後，其高燒與呼吸症狀迅速獲得改善。

(時報資訊)