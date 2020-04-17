武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部今日就新冠肺炎確診病例數、確診病例死亡數「訂正情況」進行了通報。武漢市疫情防控指揮部有關負責人接受記者專訪表示，疫情早期，由於收治能力不足、少數醫療機構未能及時與疾病預防控制資訊系統對接，醫院超負荷運轉，醫務人員忙於救治，客觀上存在遲報、漏報、誤報現象。訂正後死亡人數從2579例增加至3869例。

以下是武漢市疫情防控指揮部有關負責人接受記者專訪：

為什麼要對武漢市新冠肺炎確診病例數、確診病例死亡數進行訂正？

答：新冠肺炎疫情是新中國成立以來，在我國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。武漢市作為全國疫情防控決戰決勝的主戰場，在黨中央、國務院堅強領導下，在湖北省委、省政府具體指揮下，採取最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，目前疫情傳播已基本阻斷，離漢通道已解除管控，為全面詳細開展疫情資料核查訂正工作創造了有利條件。對涉及確診、死亡等疫情資訊，均應及時報告，並公開透明、實事求是予以發佈。疫情早期，由於收治能力不足、少數醫療機構未能及時與疾病預防控制資訊系統對接，醫院超負荷運轉，醫務人員忙於救治，客觀上存在遲報、漏報、誤報現象。根據《中華人民共和國傳染病防治法》第三十八條第四款公佈傳染病疫情資訊應當及時、準確，《突發公共衛生事件應急條例》第二十五條第三款資訊發佈應當及時、準確、全面，《中華人民共和國統計法實施條例》第十九條統計資料不完整或者存在明顯錯誤的，應當由統計調查物件依法予以補充或者改正，《人口死亡資訊登記管理規範（試行）》第十四條醫療衛生機構應當建立資料訂正制度、第十五條醫療衛生機構應當建立資料比對校核與補報制度等規定，須對全市新冠肺炎確診病例數、確診病例死亡數予以訂正。

武漢市新冠肺炎確診病例數訂正後，資料有什麼變化？

答：截至4月16日24時，原對外公佈我市確診病例為50008例，因部分患者曾跨區就診、到多家醫院就診，導致重複報卡的217例應核減；因遲報漏報未及時公佈的既往病例542例應核增，實際累計確診病例應訂正為50333例。

武漢市新冠肺炎確診病例死亡數訂正後，資料有什麼變化？

答：截至4月16日24時，原對外公佈我市確診死亡病例為2579例，其中重複報卡的確診病例、不是新冠肺炎的其他病例共164例應核減；未住院死亡未能上報疾控資訊系統，以及部分醫療機構遲報漏報的確診病例共1290例應核增，實際累計確診病例死亡數應訂正為3869例。

武漢市新冠肺炎確診病例數、確診病例死亡數訂正工作是如何開展的？

答：市疫情防控指揮部高度重視新冠肺炎確診病例數、確診病例死亡數的訂正工作，本著對歷史負責、對人民負責、對逝者負責的原則，堅持實事求是，主動進行訂正。2020年3月下旬，專門成立涉疫大資料與流行病學調查組，從市衛健、疾控、公安、民政、司法、統計等部門抽調專人、組建專班，線上充分利用市疫情防控大資料資訊系統、市殯葬資訊系統、市醫政醫管新冠肺炎資訊系統和市新冠肺炎病毒核酸檢測系統，對新冠肺炎確診病例、死亡病例進行線上比對、去重、補全；線下按照全覆蓋、無遺漏要求，對所有涉疫地點資料進行全採集，包括發熱門診、醫院、方艙、隔離點、涉疫社區，以及公安、司法、民政等部門管轄的監所、養老機構等特殊場所，對所有病例個人資訊全採集，通過醫療機構、街道社區、基層派出所、患者所在單位及家屬，逐人排查核對，確保每一個病例準確無誤，每一個資料客觀真實。(新聞來源：中時即時 林勁傑)

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