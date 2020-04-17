新冠肺炎疫情猛烈，病毒極容易透過飛沫或者接觸傳染防不勝防，使得人與人之間都必須保持社交距離規範。但美國俄亥俄州一名護理師的母親雪洛諾頓(Cheryl Norton)看著女兒凱西柯爾(Kelsey Kerr)就在眼前卻不能抱抱她，一時突發奇想的拿了條床單蓋在女兒身上，接著給女兒一個深深的擁抱。

柯爾是俄州基督醫院(Christ Hospital)加護病房的一名護士，疫情爆發後她每日不但必須超時工作也很少回家，讓她相當想念家人。

而母親雪洛雖然擔心站在抗疫第一線的女兒，卻也無法多說什麼，且根據美國聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫政策，人與人之間必需保持一定的社交距離。因此，雪洛只能趁著每次女兒來看望自己時，簡單的問候幾句，再提供乾淨的衣物讓女兒給加護病房裡的病患使用，希望能讓患者感受到醫護人員的用心早日恢復健康。

這天，當柯爾正要離去時，雪洛再也忍不住，看到旁邊有一籃乾淨的衣物，便突發奇想的從中抽出一條床單，蓋在女兒頭上，接著便緊緊擁抱住這段時間以來因為疫情而無法碰觸的女兒。

事後，雪洛接受CNN訪問時表示，「有那麼一秒鐘，我覺得時空凝結了，只剩下我擁抱著我女兒；抱著她的那一刻我彷彿感到她是安全的，我可以一直這樣保護她不讓她受到傷害。」

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(中時電子報)