一名身遭叛軍包圍、受困於非洲莫三比克並自稱為我國公民的方姓男子，今日上傳求救影片至社群影音網站Youtube，請求政府協助。

一名身遭叛軍包圍、受困於非洲莫三比克並自稱為我國公民的方姓男子，今日上傳求救影片至社群影音網站Youtube，請求政府協助。

方男在影片中表示，今年20歲的他，目前正受困於莫三比克，所在的城市附近有叛軍的活動，他們已經屠殺了超過上百位的生命。在影片中講話斷續、神情緊張的方男表示，「真的很害怕，希望我的政府、我的國家可以幫幫我，我實在沒有任何辦法，拜託你們幫幫我」。

在上傳求救影片後，方男的友人同時也在PTT上貼文，表示方男目前在非洲莫三比克工作，但近期疫情嚴重，他幾次嘗試從衣索比亞回台都未果，但這幾天當地叛軍攻到友人所居住之城市展開無差別攻擊的「大屠殺」，讓他急著在上傳求救影片，請求政府支援。

方男友人表示，方男本是在迦納賭場工作，而賭場在是合法的，他純粹熱血想去非洲，順便在合法賭場學經驗，而且他英語法語葡萄牙語西班牙語都可以通。不過老闆要在莫三比克開店，於是派他去幫忙，並在PTT貼文內附上了方男與當地民眾合照照片。

方男友人說，他曾經請在台灣的家人求助，但最後也不知該怎辦，故才請網友幫忙。方男友人表示，他有打電話給外交部24小時緊急聯絡中心，雖然人員很熱心幫忙，但表示台灣這裡沒有什麼辦法，只能聯絡史瓦蒂尼看看。

史瓦蒂尼為我國目前在非洲唯一友邦。

另外據法新社報導指出，先前在莫三比克躲藏的激進伊斯蘭教份子近期變得更明目張膽，不僅其戰士去掉蒙面罩，在這幾周內在當地的德爾加杜角省內包圍政府部門、搶劫銀行、封鎖道路，並揚言要將此地改建為「哈里發國」，迫使上千當地居民向外逃出。目前並不清楚方男所稱的「叛軍」，即為當地作亂的伊斯蘭激進份子。

(中時電子報)